We Were Here Series komt naar de Switch

Nog ver voor de populaire It Takes Two en Split Fiction verschenen had een Nederlands team bij Total Mayhem Games, een Rotterdamse ontwikkelaar, de serie We Were Here gestart. De eerste game stamt alweer uit 2017 en ondertussen zijn er maar liefst vijf games verschenen. De eerste drie spellen (We Were Here, We Were Here Too en We Were Here Together) zullen later dit jaar eindelijk op de Switch verschijnen. Een exacte datum of prijs is nog niet bekend.

In de We Were Here-serie moeten spelers samenwerken door vanuit verschillende oogpunten elkaar te helpen puzzels op te lossen. Op deze manier worden communicatieskills op de proef gesteld, maar ook je geduld. Je doet dit ook niet puur om de puzzels op te lossen. Nee, iedere game zet de arctische onderzoekers voor een nieuw mysterie rondom het bijzondere Castle Rock.

De games zullen later ook met cross play werken, maar voor moeten spelers het houden op Switch-spelers. Dit kan door backwards compatibility ook met de Switch 2. Wat wel belangrijk is, is dat je NSO nodig hebt voor online spelen en dat je een manier hebt van communiceren. Of met een headset, of met de Switch 2 of bijvoorbeeld Discord.