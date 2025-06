Gratis update The Plucky Squire zorgt voor een extra uitdaging

Heb jij genoten van The Plucky Squire, maar hoopte je dat het avonturen-platformspel wat complexer zou zijn? Dan hebben we goed nieuws voor je! Uitgever DevolverDigital heeft namelijk bekendgemaakt dat de game een ”Challenge Mode Update” uit gaat brengen. Die nieuwste gratis versie van deze titel is op dit moment al te spelen op jouw computer, maar de update zal ook naar de Nintendo Switch komen. Wanneer is echter nog de vraag, aangezien er nog geen exacte releasedatum genoemd is.

De aankomende update zorgt dus voor een gloednieuwe modus. Daardoor krijgt The Plucky Squire onder andere nieuwe vijanden, moeilijkere minigames en lastigere eindbazen. Evenals worden sommige pagina’s geremixt en kun je vier andere achievements ontgrendelen. Het spel wordt dus flink uitgebreid en dat zonder extra kosten. Wil je graag meer over deze game te weten komen? Lees dan ons artikel uit september, waar we dieper ingaan op de titel en waar de releasetrailer te bekijken is.