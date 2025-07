Hatsune Miku Logic Paint S+ aangekondigd voor de Nintendo Switch

Hatsune Miku heeft zo haar schare fans. Al vele jaren weet deze vocaloid de harten van mensen te stelen. In 2021 kwam Hatsune Miku Logic Paint S uit met haar in de hoofdrol. In deze game was het de bedoeling om nonogrammen op te lossen en zo art van Hatsune Miku vrij te spelen. Onze review kan je hier lezen. Zojuist is er een gloednieuw deel aangekondigd: Hatsune Miku Logic Paint S+. Deze verbeterde versie komt al op 24 juli 2025 uit in de Nintendo eShop en zal €14,79 gaan kosten.

Aan dit vernieuwde deel zijn vele nieuwe puzzels toegevoegd en je kan zelfs outfits verzamelen! Met die outfits kan je alle Piapro-personages aankleden en je kamer naar wens aanpassen. Daarnaast zijn er meerdere fan-made liedjes toegevoegd die speciaal door Piapro gekozen zijn. Door missies te voltooien en sterren te verzamelen, kan je nieuwe liedjes vrijspelen.

