Hello Kitty and Friends: Freeze Tag Party komt naar het Westen

Begin dit jaar verscheen Sanrio Characters Miracle Match: Magical Onigokko in Japan. Van een westerse release was geen sprake, tot nu. Zojuist is onthuld dat de game naar het Westen komt. Het zal dan onder een andere naam zijn, namelijk Hello Kitty and Friends: Freeze Tag Party. De game zal op 6 november 2025 uitkomen op de Nintendo Switch.

Zoals de naam al doet vermoeden speel je tikkertje in deze game. Je kiest een Sanrio-personage uit en vervolgens welke rol je wil spelen. Zo kan je voor Challenger of Hunter gaan. Vervolgens start het spel en moet je je rol vervullen. Als twist kan je magische skills gebruiken. Daarnaast zijn er missies waarbij je aan bepaalde voorwaardes moet voldoen om de missie te voltooien.

Klaar om tikkertje te spelen in Hello Kitty and Friends: Freeze Tag Party? Laat het ons weten in de reacties!