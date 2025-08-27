ConcernedApe deelt afbeelding van Haunted Chocolatier

Begin mei schreven we dat er voorlopig geen Stardew Valley-updates meer zullen komen. De focus van ConcernedApe richt zich nu volledig op Haunted Chocolatier. Dit nieuws kwam enkele maanden nadat de enorme 1.6-update voor Stardew Valley werd uitgerold. In die update zat zo veel content dat er weinig tijd overbleef voor een andere game. Maar nadat met die update de laatste bugs en andere kinderziektes waren opgelost, werd het hoog tijd om zijn eerste game voorlopig aan de wilgen te hangen. Haunted Chocolatier kreeg zijn onverdeelde aandacht.

Op X deelt Eric Barone, aka ConcernedApe, nu een afbeelding van zijn nieuwe project. Het is niet veel, maar het toont wel dat hij druk bezig is met de ontwikkeling van zijn nieuwe game. Laat Haunted Chocolatier maar komen!