Met de release in zicht krijgt Shuten Order een final trailer

Volgende week, op 5 september verschijnt het multi-genre-avontuur Shuten Order voor de Nintendo Switch. Vooruitlopend op de release hebben uitgever DMM Games en ontwikkelaars Too Kyo Games en Neilo een zogenaamde ‘final’ trailer gedeeld. Helaas is er geen Engelstalige variant, dus we zullen het moeten doen met de Japanse versie. Hoe dan ook is het leuk om zo net voor de release weer een nieuwe glimp van de game te zien te krijgen. De laatste trailers dateren namelijk van begin juli en eind juni, dus deze trailer helpt om de game weer op ons netvlies te krijgen. Bij ons gaat Shuten Order trouwens alleen digitaal te koop zijn via de Nintendo eShop. Wie liever een fysiek exemplaar heeft kan de Aziatische versie aanschaffen, die bevat Engels. De Japanse versie niet, dus let goed op als je overweegt de game te importeren.

Waar gaat Shuten Order over?

Shuten Order is een ‘multi-genre’-game dat zich centreert rond een spannend verhaal vol mysterie en intrige. In de lijn van de Danganronpa-spellen is de inzet in Shuten Order hoog: het einde van de mensheid is in zicht. Maar dat is misschien nog wel het minst vreemde. Jij speelt namelijk Rei Shimobe, de ‘herrezen’ versie van de vermoorde oprichter van religieuze organisatie Shuten Order. Deze orde is zo populair dat het zelfs een eigen staat heeft gesticht: Shuten. Maar jouw wederopstanding is niet goed gegaan. Niet alleen ben je je herinneringen kwijt, maar je hebt ook nog maar vier dagen te leven. Gelukkig verschijnen er als geroepen twee ‘engelen’ die je de oplossing op een presenteerblaadje aanbieden. Als jij achterhaalt wie jouw oorspronkelijke zelf heeft vermoord, dan zal je reïncarnatie volmaakt worden. Dat wordt aanpoten dus…

Mocht je meer willen weten over de game, neem dan een kijkje op de officiële website. Of nog beter: houd onze website in de gaten, want binnenkort komt onze review van de game online. Ik kan je alvast verklappen dat onze redactie erg enthousiast is over Shuten Order!