Het feestje in LEGO Party gaat nu van start op de Nintendo Switch

Tijdens de Summer Game Fest van afgelopen juni werd er een nieuw LEGO-spel bekendgemaakt, namelijk LEGO Party. Het was even wachten op de releasedatum, maar vanaf vandaag hoeven we niet langer meer te wachten op dit feestje. De partygame is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s eerste hybride console. Over een Switch 2-versie is niks naar buiten gekomen en op dit moment dus niet beschikbaar. De titel gaat voor een bedrag van €39,99, al krijg je tot morgen 10% korting op jouw aankoop. Fysiek is het spel ook verkrijgbaar.

In LEGO Party kun je met z’n vieren, zowel online als offline, aan de slag met allerlei speltypen. In totaal zijn er 60 minigames aanwezig waar jij natuurlijk voor goud moet gaan! Zo kun je bijvoorbeeld de perfecte score behalen in ”Raketbal” en je voetjes van de vloer gooien in ”Het juiste ritme”. Geloof het of niet, maar er zijn meer dan 1 miljard mogelijke minifiguurcombinaties, waardoor jouw favoriete look er vast wel tussen moet zitten.

Ben je klaar voor het feestje? Neem dan een kijkje naar onderstaande releasetrailer!