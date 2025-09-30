[Preview] Winter Burrow – Overleven als een muis in de winter

Hoewel gamescom midden in de zomer plaatsvond, merkte ik dat ik alvast verlangde naar een sjaal en muts. Klinkt misschien wat cringe, maar die gedachte komt rechtstreeks voort uit mijn speelsessie met Winter Burrow: een avontuur waarin een muis er alles aan moet doen om te overleven. Maar lukt hem dat ook?

Winter is coming!

In Winter Burrow keer je als muis terug uit de grote stad, om je ouderlijk huis volledig vervallen aan te treffen. Alsof dat nog niet genoeg is, blijkt ook je tante, die eigenlijk voor het huis zou zorgen, spoorloos verdwenen. Het is aan jou om het hol te herstellen door grondstoffen te verzamelen en je vaardigheden te upgraden, zodat je uiteindelijk ontspannen bij het haardvuur kunt zitten. Maar voor het zover is, moet je eerst zien te overleven. Want de winter komt eraan!

Je richt je eigen huis opnieuw in, breit truien om warm te blijven, bakt taarten en trotseert de gure kou van een besneeuwd bos. Buiten wachten uitdagingen zoals vijandige insecten en de strenge winter. Gelukkig sta je er niet helemaal alleen voor: onderweg ontmoet je nieuwe vrienden, breid je je overlevingshandboek uit en ga je op zoek naar wat er met je tante is gebeurd.

Animal Crossing X The Wild at Heart X Pikmin

Tijdens mijn speelsessie deed de cozy survivalgame me vooral denken aan een kruising tussen Animal Crossing, The Wild at Heart en Pikmin. Hoewel dat misschien een bijzondere mix lijkt, werkt het verrassend goed: een kindvriendelijke sfeer in een natuurlijke setting, gecombineerd met verzamelplezier en een constant gevoel van dreiging. Vooral wanneer de nacht valt en sterkere insecten tevoorschijn komen, merk je dat zorgeloos het bos in trekken geen optie is. Je moet rekening houden met je hongerstatus en voorbereid zijn op gevaar.

Dergelijke elementen zien we vaker terug in survivalgames, maar hier voelt het fris en eigen aan. Het leent slim van zijn inspiratiebronnen zonder onorigineel te ogen. Extra charme komt van de met de hand ontworpen graphics. De stijl doet sterk denken aan een prentenboek en geeft het avontuur een warme, sfeervolle uitstraling. Het nodigt je uit om rustig de tijd te nemen, terwijl de constante dreiging toch subtiel een gevoel van druk opbouwt.

Voorlopige conclusie

De speelsessie met Winter Burrow vloog voorbij, sneller dan een winterslaap, en dat is een goed teken. In de twintig minuten die ik had, probeerde ik zoveel mogelijk te ontdekken, maar al snel werd duidelijk dat de game soepel speelt en veel ruimte laat voor verkennen en verzamelen. Hoe lang de uiteindelijke speelduur zal zijn, is nog onduidelijk, al hoop ik dat er meer te beleven valt dan slechts een paar uur, zoals bij sommige andere indie-games het geval is.



Voor wie interesse heeft in deze game, hoeft niet lang te wachten. Onlangs werd de releasedatum voor Winter Burrow aangekondigd, namelijk 12 november voor de Nintendo Switch, precies op tijd om de koude maanden in te luiden!