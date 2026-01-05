Het is officieel: Fitness Boxing 3 krijgt Persona 5 Royal-DLC

Op nieuwjaarsdag was het nog een teaser, maar nu is het toch echt officieel onthuld: Fitness Boxing 3 krijgt Persona 5-DLC. Het leuke aan dit nieuws is dat we niet lang hoeven te wachten. De content is namelijk vanaf 8 januari verkrijgbaar. Waar hadden we die datum ook alweer eerder gehoord? Oh ja, als de dag waarop we de eerste update van de speciale Persona 30-jarig jubileum-website mogen verwachten.

De crossover bevat vijf gearrangeerde muzieknummers (‘Wake Up, Get Up, Get Out There’, ‘Life Will Change’, ‘I believe’, ‘Rivers in the Desert’ & ‘Last Surprise’) en drie collaboration t-shirts. In Japan geeft ontwikkelaar Imagineer tussen 8 en 17 januari ook nog 10 speciale slipcovers van de crossover weg.

🥊#FitBoxing3 コラボDLC配信決定🥊

『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パックが1/8より配信開始予定！



＜パック内容＞

■アレンジ楽曲5曲

・Wake Up, Get Up, Get Out There

・Life Will Change

・I believe

・Rivers In the Desert

・Last Surprise



■コラボTシャツ

・オリジナルコラボTシャツ3着 pic.twitter.com/PkfZVBlzJe — Fit Boxing公式 (@FitBoxingInfo) January 5, 2026

Dit is nog maar het begin van de Persona-aankondigingen dit jaar. De serie viert in 2026 namelijk haar 30e verjaardag. Wie weet wat voor leuke aankondigingen we nog mogen verwachten. Ga jij aan de slag met deze Persona 5 Royal-DLC?