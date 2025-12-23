Welkome update met performance boost voor Persona 3 Reload (S2)

Op 23 oktober verscheen Persona 3 Reload (P3R) voor de Switch 2, nadat de RPG in 2024 al voor andere platformen was uitgekomen. In onze review beschreven we hoe fijn het is om deze klassieker nu ook op Nintendo’s nieuwste console te kunnen spelen. Maar we benoemden ook dat de performance helaas nog niet goed uit de verf kwam. Zo draait de game op slechts 30 fps in plaats van 60 fps, met af en toe ook dips. Gelukkig heeft Atlus zich de kritiek aangetrokken en is nu update 1.03 uit. Alhoewel de prestatie hiermee niet volledig wordt strakgetrokken, bevat het toch welkome verbeteringen. De volledige patch notes zijn als volgt:

Prestatiemodus (alleen beschikbaar in tv-modus/gedocked) – streeft naar 60 fps

Tv-modus en handheld – verbeterde stabiliteit van de framerate

De patch-update met de gratis S2-demo volgt in de komende dagen (exacte moment nog te bepalen)

Momenteel is P3R voor het eerst in de aanbieding in de Nintendo eShop. Tot en met het einde van het jaar (31 december 2025) krijg je 15% korting en betaal je €50,99 in plaats van €59,99.

Waar gaat Persona 3 Reload over?

In Persona 3 Reload speel je een middelbare scholier die terugkeert naar zijn geboortestad Tatsumi Port Island. Daar ontdek je dat er een verborgen uur, de Dark Hour bestaat, waarin monsters genaamd Schaduwen de wereld overnemen. Daarom sluit je je aan bij de Specialized Extracurricular Execution Squad, een groep die vecht tegen deze Schaduwen. Het is aan jou om de mysteries van het Donkere Uur te ontrafelen. Maar daarnaast ben je ook gewoon een scholier, dus overdag ga je naar school en onderhoud je sociale contacten met medestudenten. Lees vooral onze review om een goed beeld te krijgen van P3R!

Ben jij blij met deze performance-update voor P3R?