[Update] Switch 2-demo RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army nu beschikbaar

Update 5 november: De gratis Switch 2-demo is inderdaad vanaf nu te downloaden in de Nintendo eShop.

Op 19 juni verscheen RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army voor de Nintendo Switch en de Switch 2. Voor die laatste versie lijkt er vanaf morgen een gratis demo beschikbaar te komen. Ik zeg heel bewust lijkt, omdat het om een Japans aankondigingsbericht van ATLUS op X gaat:

De verwachting is dat de demo verder uitgerold gaat worden en dus ook bij ons te spelen gaat zijn. Mocht je na de demo overtuigd zijn dan kun je je opslaggegevens – zoals verhaalvoortgang en personagestatistieken – meenemen naar de volledige game. Als je tijdens of na het spelen van de demo nog twijfelt helpt het misschien om onze review te lezen. Die vind je hier.

Waar gaat RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army ook alweer over?

In de remaster van de klassieke actie-RPG uit de Shin Megami Tensei-reeks staat je de zaak van de eeuw te wachten. Het verhaal speelt zich af in het Taisho-tijdperk van Japan. Het Narumi Detective Agency ontvangt een vreemd verzoek van een jonge erfgename om haar te vermoorden. Kort daarna wordt het meisje ontvoerd en is het aan Raidou Kuzunoha XIV, een demonische detective om de zaak op te lossen. Maar er blijkt meer achter de verdwijningszaak te zitten. Het onderzoek dat begon als het zoeken naar een vermist persoon mondt al snel uit in de ontdekking van een sinister plot dat de hele stad en zelfs het hele land bedreigt. Daarvoor moet Raidou ook de Dark Realm betreden, een tussenwereld waar het wemelt van de demonen. Bereid je voor op onwaarschijnlijke gevechten en onverwachte wendingen in dit bovennatuurlijke detective-avontuur.