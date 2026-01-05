Releasedatum voor Sonic Racing: CrossWorlds – PAC-MAN DLC

Een nieuw jaar betekent weer nieuwe DLC voor Sonic Racing: CrossWorlds. Vanaf 7 januari kunnen spelers weer een nieuwe bestuurder verwachten. SEGA kondigt namelijk aan dat dan de PAC-MAN DLC uitkomt. Naast een nieuwe bestuurder, voegt de uitbreiding ook een nieuw voertuig en racebaan toe. Check vooral de trailer onderaan om een indruk te krijgen.

The PAC-MAN Pack will be released on Wednesday, January 7!



The PAC-MAN Festival kicks off on Thursday, January 8 at 7:00 PM (ET) and will run until Sunday, January 11 at 6:59 PM (ET)!



You can join the Festival even without owning the PAC-MAN Pack! pic.twitter.com/pHlWjzyfKv — Sonic Racing: CrossWorlds (@RaceCrossWorlds) January 5, 2026

In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen en personages te kiezen. Bovendien worden er na de release nog steeds bestuurders en voertuigen toegevoegd, zoals onlangs nog de gratis NiGHTS-update. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bekijken, check dan de officiële SEGA-website!