Het is tijd om te bouwen, want Buildest is nu te spelen op de Nintendo Switch

Het is tijd om te bouwen, want Buildest is nu te spelen op...

Nog niet zo heel lang geleden werd er bekendgemaakt dat Buildest, een spel van Arkhipov Pavel, naar Nintendo’s eerste hybride console zou komen. Toch is het wachten inmiddels al voorbij, want deze game is vanaf nu speelbaar op de Switch. De titel gaat normaal gesproken voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank, maar alleen vandaag krijg je nog 20% korting op jouw aankoop. Een Switch 2-versie is niet beschikbaar gesteld.

Buildest is een coöp-actiegame waarin architectuur centraal staat. In elk level krijgen spelers de taak om bouwmaterialen te verzamelen en daarmee constructies te bouwen. Dit is met maximaal vier spelers te doen, dus het is aan jullie om te kijken wie welke taak uitvoert. Deze titel bevat maar liefst zeven diverse tijdperken, waaronder het oude Egypte, de Europese Middeleeuwen en het Amerikaanse Art Deco. Zal het jullie lukken om alles van het vak onder de knie te krijgen?

Ben je benieuwd geworden naar Buildest? Neem dan een kijkje naar onderstaande releasetrailer!