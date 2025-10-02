Meer Super Mario Galaxy (2)-nummers beschikbaar op Nintendo Music

Afgelopen dinsdag bracht Nintendo nog Princess Peach: Showtime!-muziek uit op Nintendo Music. Nu slechts twee dagen later is er alweer een toevoeging. Er zijn nummers van Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2 toegevoegd. Dit vanwege de release van van beide games op de Nintendo Switch vandaag. Voor het eerste deel gaat het om het nummer Good Night, de Nintendo Switch-versie. Het nummer kan je hier luisteren op een smartapparaat waarop de app geïnstalleerd staat. Uit de Switch-versie van Super Mario Galaxy 2 zijn er twee nummers beschikbaar gemaakt: Twins en Special Someone. Die je respectievelijk hier en hier kan beluisteren.

Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

