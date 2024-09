Het regent gameadaptaties tijdens Netflix Geeked Week

Dat gameadaptaties per definitie slecht zijn, is iets dat al lang niet meer van toepassing is. Nu ze hebben ontdekt dat series beter werken dan films, en animatie vaak beter dan live-action, zijn er de afgelopen jaren diverse mooie adaptaties uitgerold. En er zit nog veel meer in de pijplijn! Afgelopen week vond het jaarlijkse Netflix Geeked Week-evenement plaats, waarin de ene na de andere aankondiging en trailer voorbijkwam. Natuurlijk beperkte zich dat niet tot gameadaptaties, maar aangezien wij een gamewebsite zijn, zullen wij dat wel doen. Hieronder vind je een overzicht van alle gamegerelateerde aankondigingen die er afgelopen week zijn gedaan. Laat ons vooral weten waar je het meeste naar uitkijkt!

Cyberpunk – een nieuw project in de pijplijn

Het lijkt erop dat we meer Cyberpunk-content kunnen verwachten. Na de release van Cyberpunk 2077 enkele jaren geleden is er op Netflix een animatieserie uitgebracht: Cyberpunk Edgerunners. Tijdens Geeked Week kregen we een korte teaser te zien waaruit blijkt dat Netflix en CD Projekt Red nog niet klaar zijn met de franchise, en dat ze wederom de handen ineenslaan voor een nieuw project. Wat dat gaat zijn, is nog niet bekend. Wel weten we dat het geen tweede seizoen van Edgerunners zal zijn, aangezien al is bevestigd dat dit er niet zal komen. Wat zou jij graag willen zien?

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft – nog maar een paar weken

Dit is de serie die het snelste uitkomt: op 10 oktober al, om precies te zijn. We hebben inmiddels dan ook al meerdere teasers gezien gedurende de afgelopen maanden. Tijdens Geeked Week werden we getrakteerd op nieuwe beelden van de gloednieuwe animatieserie. Een introductie heeft ze niet nodig – we kennen Lara Croft, archeologe en gecertificeerd badass, natuurlijk allemaal. De serie zal zich afspelen na de laatste drie games van Square Enix en Crystal Dynamics en volgt dus de tijdlijn van de laatste reboot. In de nieuwe trailer krijgen we meer van het verhaal te zien, dat natuurlijk in het teken staat van schatten zoeken en geheimen ontdekken. Eén ding is zeker: Lara is klaar voor actie. Aan de kant, Nathan Drake.

The Witcher: Sirens of the Deep – uitgesteld

CD Projekt Red is alom vertegenwoordigd in deze lijst, want naast Cyberpunk komt ook The Witcher aan bod. Naast de live-action Netflix-serie (RIP Henry Cavill) is er nog veel meer Witcher-content op de streamingdienst te vinden, zoals Blood Origin en de animatiefilm Nightmare of the Wolf. Je kunt zelfs een digitale ‘Witcher fireplace’ opzetten. En daar blijft het niet bij. Eind dit jaar zou de volgende geanimeerde film uitkomen: Silence of the Deep. Deze is helaas uitgesteld naar 11 februari 2025. Dit nieuws wordt ons in deze video medegedeeld door Doug Cockle, Geralts stemacteur in de film, maar ook in de games. Fans zullen dus nog even geduld moeten hebben. Trouwens, heeft er nog iemand ineens Toss a coin to your Witcher in zijn hoofd? Hmm.

Splinter Cell: Deathwatch – een eerste kijkje

Een andere gamefranchise die de Netflix-behandeling krijgt, is Splinter Cell. De streamingdienst slaat de handen ineen met Ubisoft. Hoewel de serie al in 2020 werd aangekondigd, is het lange tijd stil gebleven rond dit project. Daar kwam tijdens deze Netflix Geeked Week verandering in, met een eerste teasertrailer die het tipje van de sluier oplicht. We zien enkele bekende beelden uit de gamereeks langskomen. Naar verluidt zal schrijver Derek Kolstad meewerken aan de serie, die ook de bekende John Wick-reeks op zijn naam heeft staan. Belooft veel goeds dus? Laten we het hopen.

Castlevania: Nocturne – seizoen 2 komt begin volgend jaar

Hoewel er nog geen exacte releasedatum is voor seizoen 2 van Castlevania: Nocturne, is er middels een korte nieuwe trailer wel bekendgemaakt dat de afleveringen in januari 2025 uit zullen komen. Wederom volgen we Richter Belmont en Maria Renard ten tijde van de Franse revolutie, maar ook Alucard zal dit seizoen zijn opwachting maken. Seizoen 1 van Nocturne kwam vorig jaar uit en werd goed ontvangen, net als de andere Castlevania-serie die Netflix enkele jaren eerder maakte. We hebben dus goede hoop dat ook dit seizoen weer veel goeds gaat laten zien! De trailer geeft ons in ieder geval alvast een voorproefje.

Devil May Cry – een nieuwe teaser voor de anime

Vrijwel iedereen die gamet, heeft waarschijnlijk weleens van Devil May Cry gehoord. De hack-and-slasher van Capcom krijgt van Netflix en Studio Mir de anime-behandeling. Hoewel dit oorspronkelijk al in 2018 werd aangekondigd, verscheen in 2023 pas de eerste teasertrailer. Tijdens deze Geeked Week kregen we een tweede teaser te zien, waarin werd onthuld dat de serie in april 2025 zal uitkomen. Ook in deze nieuwe anime volgen we demonenjager Dante, en de trailer laat zoals verwacht een hoop actie zien. Dat belooft wat! Dit is overigens niet de eerste keer dat Devil May Cry een anime-adaptatie krijgt. In 2007 maakte Capcom een korte anime die zich tussen deel 1 en 2 afspeelde. Kun je dus niet wachten tot april, kun je je hier alvast mee vermaken.

Arcane – seizoen 2 krijgt releasedatum(s)

Eén van de meest geprezen gameadaptaties, misschien zelfs wel een van de meest geprezen animatieseries in het algemeen, moet toch wel Arcane zijn. Deze serie, gebaseerd op de populaire game League of Legends, wist kijkers van begin tot eind op het puntje van hun stoel te houden. Of je nu fan bent van LoL of nog nooit van de game gehoord hebt, deze serie is er een die je gezien moet hebben. Na enkele jaren radiostilte werd het langverwachte tweede seizoen aangekondigd, wat helaas ook meteen het laatste zal zijn voordat het team verdergaat met nieuwe projecten. Het verhaal van Vi en Jinx en de strijd tussen Piltover en Zaun zal dus tot een slot komen. Gedurende de zomer werden we al getrakteerd op diverse trailers en teasers, maar tijdens Netflix Geeked Week kregen we dan eindelijk de releasedatum. Of beter gezegd, releasedatums. Net als seizoen 1 bestaat ook dit seizoen uit drie acts, die respectievelijk uitkomen op 9, 16 en 23 november uitkomen.

Dat is een aardig lijstje, vind je ook niet? En dat zijn alleen nog maar de gamegerelateerde trailers! Genoeg om naar uit te kijken dus. Uiteraard zijn dit uitsluitend projecten van Netflix zelf, dus helaas krijgen we niks te zien over enkele andere projecten die momenteel in de pijplijn zitten. De live-action Zelda-film, bijvoorbeeld. Maar geen zorgen, zodra daar meer over bekend is, lees je dat natuurlijk hier bij Daily Nintendo.

Nu horen we graag van jou! Waar kijk jij het meeste naar uit? Mis je nog iets in de lijst? Welke game verdient volgens jou een gelikte adaptatie? Laat het ons weten in de comments!