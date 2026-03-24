High on Life 2 voor Switch 2 uitgesteld naar 1 juli

High on Life 2 is het vervolg op de populaire game High on Life. Begin dit jaar werd de game nog onthuld voor de Nintendo Switch 2. Ook kreeg het een releasedatum mee: 20 april 2026. Over een maand is het alweer 20 april, maar High on Life 2 is helaas uitgesteld. Squanch Games heeft namelijk bekendgemaakt dat ze meer tijd nodig heeft voor de Switch 2-versie. De game zal nu op 1 juli 2026 verschijnen.

In deze komische first-person shooter moet je een intergalactisch complot zien te verijdelen. Na de vorige game leek het allemaal een stuk rustiger te zijn voor je. Echter, daar komt snel verandering in als er een prijs op het hoofd van je zus wordt gezet. Nu zal je toch opnieuw aan de slag moeten. Dus pak je skateboard en ga met je team van knotsgekke aliens op pad om hier een einde aan te maken!

