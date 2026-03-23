[Review] Ariana and the Elder Codex – Actie en magie blijken een heerlijke combinatie

Morgen, op 24 maart verschijnt Ariana and the Elder Codex ook bij ons in het Westen voor de Nintendo Switch. Deze side-scrolling platformer is ontwikkeld door Compile Heart en Hyde en kwam afgelopen augustus al uit in Japan. Daar alleen onder de titel Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes. Wij hebben het avontuur van Ariana al voor release mogen spelen. Ben je benieuwd naar onze ervaring? Lees dan verder voor onze review van Ariana and the Elder Codex!

Lukt het Ariana om de Zeven Helden Codices te repareren?

In de game speel je als bibliothecaresse Ariana. Zij werkt in de Library, een speciale bibliotheek waar de Zeven Helden Codices bewaard worden. De vier Elemental Codices en drie Phenomena Codices zijn speciale boeken en vormen de bron van alle magie. Maar iemand heeft de boeken aangepast en door de verschrikkelijke schade aan de boeken is alle magie uit de wereld verdwenen. Daarom geeft John Berkeley, de directeur van de Library, Ariana de opdracht om de Zeven Helden Codices te repareren. Zij is namelijk de enige bibliothecaresse die de magische gave heeft om de Codices te betreden. Jouw taak is het van binnenuit herstellen van de boeken en zo de magie weer terug te brengen in de wereld. Gelukkig krijg je hierbij hulp van de grote magiër Divina en Vester, een door Divina gecreëerde automaton.

Actie en magie

Ariana and the Elder Codex is een side-scrolling platformer. De Library fungeert als hub van waaruit je de zeven Codices kunt betreden, maar ook je game kunt opslaan, magische items kunt maken, je magie-vaardigheden kunt upgraden of het moeilijkheidsniveau kunt aanpassen. Bij het opstarten van de game kun je namelijk kiezen uit spelen op simpel, normaal of hard. Je kunt dus zelf de mate van uitdaging bepalen, en ook naar wens weer veranderen. Je start je reis met de Codex of Water. Dit is volgens de game het ‘makkelijkste’ boek. Je beschikt dan nog over minimale vaardigheden. Maar zoals we dat kennen van een Metroidvania verdien je met het verslaan van vijanden weer nieuwe vaardigheden, waardoor je voorheen ontoegankelijke gebieden wel kunt bereiken.

Naast passieve vaardigheden als sprinten of dubbel springen speel je ook steeds meer magische krachten vrij. Daardoor kun je al vrij snel in gevechten ook magische spreuken inzetten, aanvullend op je standaard zwaardaanval. Hoe verder je in de game komt, hoe meer magie je leert. Maar je zult moeten kiezen, want je hebt slechts drie slots voor magische spreuken tot je beschikking. Het loont dan ook om de toegewezen spreuken telkens weer af te stemmen op de omgeving en het type vijanden dat je tegenkomt. Wat heb ik genoten van de momenten waarop ik een kettingreactie wist op te wekken en zo een hele stoet aan vijanden uitschakelde. Een spreuk die je trouwens altijd paraat wilt hebben is je healing power. Door die op tijd in te zetten voorkom je dat je doodgaat en weer teruggezet wordt naar het laatste opslagpunt.

Repair complete!

Jouw missie tijdens het betreden van de zeven boeken bestaat uit het vinden van zogenaamde reparatiepunten. Pas wanneer je die allemaal hersteld hebt en de eindbaas hebt verslagen, heb je een boek voor 100% gerepareerd. Sommige punten zijn direct zichtbaar en kom je gewoon tegen, maar andere verschijnen pas wanneer je bijvoorbeeld in een gebied alle vijanden hebt verslagen. Er zijn twee soorten reparatiepunten. Je treft of een gevechtsuitdaging waarbij je binnen een gestelde tijd diverse golven aan vijanden moet verslaan, of een platformuitdaging waarbij je binnen de tijd van punt a naar b moet zien te komen. Hoe meer tijd je overhoudt, hoe meer HP-boosts je verdient. Zodra je de uitdaging hebt voltooid gebruikt Ariana haar magische ganzenveer om de schade te herstellen: repair complete!

Door tijdens je zoektocht vijanden uit te schakelen en schatkisten te vinden, verzamel je materialen die je weer kunt inzetten voor het upgraden van je spreuken of het maken van magische items. Denk bij die laatste aan een ring waardoor je in gevechten minder schade oploopt of een cape waardoor je bij vrije vallen minder gezondheid verliest. Naast de bovengenoemde drie slots voor je spreuken heb je ook vijf vakjes voor het toewijzen van magische items. Uitvogelen wat je wanneer gebruikt bleek al een leuke puzzel op zich. Voor de completionisten onder ons zijn er ook nog achievements te verdienen door bijvoorbeeld alle boeken op 100% uit te spelen, alle schatkisten te vinden of alle reparatiepunten op level A te voltooien.

Speelplezier gegarandeerd

Uiteindelijk heb ik het hele verhaal inclusief alle zeven boeken op 100% in ongeveer 20 uur uitgespeeld. Wie nog alle achievements wil binnenharken moet daar nog wat tijd bij optellen. Gelukkig is het absoluut geen straf om dit avontuur te spelen. Audiovisueel staat het als een huis. De game ziet er prachtig uit en voice-acting brengt de charmante personages nog meer tot leven. Ariana beweegt soepel en responsief op de Switch 2. Zelfs aan grafische verwijzingen als het omslaan van een bladzijde bij de overgang tussen kaartpunten is gedacht.

Toch zijn er wel een paar punten waar ik kritischer op ben. Bijvoorbeeld de diversiteit aan vijanden. Op een gegeven moment zijn die toch meer van hetzelfde. Ook had het fijn geweest als je zelf op elke willekeurige plek de game handmatig had kunnen opslaan. Dat is namelijk niet het geval. Je moet zogenaamde rustpunten ontdekken om daar op de rode sofa plaats te nemen en een gamesave te maken. En tenslotte voelt de progressie wat scheef als het gaat om het vrijspelen van latere vaardigheden en hoe weinig je die vervolgens nog nodig hebt. Om spoilers te voorkomen weid ik daar niet over uit, maar als je met Ariana aan de slag gaat zul je vanzelf merken wat ik bedoel.

Nog niet overtuigd? Probeer dan eerst de demo!

Maar goed, uiteindelijk is Ariana gewoon een dikke aanrader. Deze magische platformer is vanaf morgen voor €29,99 in de Nintendo eShop te koop. Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn na het lezen van deze review van Ariana and the Elder Codex, download dan de gratis demo en ervaar zelf of dit een game voor jou is. Wel goed om te weten: je kunt de game tijdens het spelen van de demo helaas niet opslaan, en daardoor dus ook geen speelgegevens meenemen naar de volledige game. Maar het geeft je wel een goede indruk van de creatieve gameplay en Ariana haar missie.