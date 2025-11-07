[Preview] Kirby Air Riders – oefening baart kunst

Hoewel iedereen bijna aan de slag kan gaan met Kirby Air Riders, konden wij bij Nintendo alvast uitgebreid aan de slag met de game. Hoewel het dezelfde demo was als voor gamescom, hadden we nu ruimer de tijd. Toevallig is het exact de content voor de Global Test Ride, dus perfect om nu alvast een blik op die content te werpen. Over de tutorials zal ik niets noemen, die kun je sowieso vrij spelen. Nee, wat kun je nu écht verwachten van Air Ride en City Trial? Lees snel verder.

City Trial is niet te vergelijken met Mario Kart

Een veelgehoorde opmerking is: waarom een racegame zo vlak op Mario Kart? Sakurai benoemde het zelfs in de eerste Direct voor deze game. Zelf dacht ik dat ook en na gamescom was dat gevoel nog niet helemaal weg. Ik had namelijk geen races kunnen proberen. Nu ik op mijn gemakje meer tijd heb gehad met de game moet ik zeggen: het is totaal anders dan Mario Kart. Als je echt niet van race games houdt, ga je ook hier niet van houden, maar voor wie Mario Kart niet leuk vindt, is dit misschien wel een optie.

Nu hebben we maar drie banen kunnen proberen, dezelfde drie als in de Global Test Ride zitten. De Fleurige Velden, Waterwoelweg en Herfstbladerberg zijn alle drie visueel flink verschillende banen en zien er stuk voor stuk prachtig uit. Ze zitten vol met kleine details en passen goed binnen de wereld van Kirby. Hoewel de Fleurige Velden erg simpel qua design was, werd het met de andere twee banen al een stuk uitdagender met meer obstakels en scherpere bochten waardoor je wel meer skill nodig had. Toch hoop ik wel op wat meer uitdaging op den duur. De previewversies waren niet heel lastig en ik kon met gemak eerste blijven staan. Hierdoor had ik ook over het algemeen weinig aan Copy Abilities en een speciale aanval. Ik denk alleen wel dat dit zeker online wel de nodige uitdaging gaat geven en waarschijnlijk ook wat chaotischer.

Deze sessie was het namelijk voor mij vooral een makkelijk leventje en een beetje klooien met de mechanics. Wanneer je tegen andere spelers speelt, zul je beter moeten opletten voor aanvallen.

City Trials is waar oefening kunst baart

Tijdens de City Trials merk je pas echt wat voor een chaos de game kan worden. Dit viel mij tijdens gamescom echt direct op, ik wist totaal niet wat ik aan het doen was en de tutorials bereidden mij er ook niet goed op voor. Hoewel ik na meerdere rondjes wel het gevoel wat te pakken kreeg, blijkt dat ik nog maar net de oppervlakte heb geschraapt van de gameplay. Zoals in de Direct getoond werd zijn er verschillende gebieden waar je heen kunt, maar niemand van ons kreeg genoeg ruimte om echt hoog de lucht in te komen. Eerlijk gezegd wisten we ook niet dat er echt iets zat. Onze sessie was namelijk al voordat de tweede Direct werd uitgezonden.

Ja, op sommige momenten kon ik steeds beter mijn ding doen en ik won dan ook verschillende arena minigames aan het einde van rondes. Echter, soms tolde het gewoon van de hoeveelheid dingen die gebeurden tegelijkertijd. Zo werd ik uit het niets tijdelijk supersnel, maar echt te snel. Tenzij je de rem vol intrapte, kon je je machine gewoonweg niet meer besturen. Zulke effecten waren meer aanwezig dan de vorige keer dat ik speelde.

Het maakte de game gevarieerder, maar je zult echt moeten leren omgaan met alles wat er kan gebeuren, anders heb je echt helemaal niets aan deze modus. Zeker ook doordat je personages en machines ook wel echt anders werken dan met Mario Kart waar het vooral om versnelling, snelheid en driften draait. Hier werkt ieder onderdeel van het spel samen. Het is een uitstekend blijk van Sakurai’s kunnen, maar het gaat je zeker niet in één keer lukken alles door te hebben.

Wordt steeds leuker

Ik denk dat ik nu zo’n twee uur met de game heb doorgebracht. Hoewel ik in het begin redelijk sceptisch was over de game is dat nu heel anders. Tijdens gamescom was ik al om dat dit een toppertje kan worden en na deze tweede speelsessie al helemaal. Zeker na gezien te hebben wat er nog meer aan komt, kan het zomaar eens een favorietje worden. Het zal zeker niet voor iedereen zijn, maar het is zeker geen Mario Kart en daar moet je het ook niet mee vergelijken.