Nintendo klaagt een streamer aan, maar met goede reden

Nintendo is de laatste tijd redelijk bezig geweest met achter het illegaal verkrijgen en gebruiken van hun software. Zo hebben ze emulators Yuzu en Ryujinx offline gehaald en zijn verschillende download sites voor games ook niet meer te bereiken. Nu gaan ze ook achter een individuele streamer aan. Nee, dit betekent niet dat je als streamer ieder moment aangeklaagd kan worden door Nintendo. Deze specifieke streamer, EveryGameGuru, heeft meerdere malen Nintendo getart met illegaal verkregen games.

Zo streamde de streamer games die nog niet officieel uit waren dit op emulators. Daarnaast vertelde hij kijkers dat ze Nintendo games moesten downloaden en dan niet via de eShop. Dit via meerdere platformen. Hierdoor waren al verschillende kanalen van de streamer offline gehaald. Hierna dacht hij dat het een slim idee was om Nintendo te mailen met het bericht dat hij duizend burner kanalen heeft en de hele dag door het kan opnemen tegen Nintendo. Ook liet hij weten dat die volgers ging wijzen op emulators zodat ze Switch games kunnen spelen zonder een Switch.

Dit is dus genoeg voor Nintendo om een rechtszaak te beginnen. Ze willen een schadevergoeding van $ 150.000 per overtreding. In de documenten zeggen ze dat er minstens 50 momenten zijn geweest waarin de streamer in overtreding was. Dat zou dus minimaal een bedrag van $ 7.500.000 zijn. Omgerekend iets minder dan 7 miljoen euro.

De volledige aanklacht is hier te vinden. In de aanklacht staan ook vele screenshots van streams van onuitgebrachte games die duidelijk via emulators draaien (zoals het noemen van RTX On, deze functie is op de Switch niet mogelijk). Ook zijn er screenshots van Discord berichten waarin hij download sites voor games deelt. Ook is er op pagina 20 een bericht waarin hij na een takedown opschept hoe die constant door zou kunnen gaan. Al met al geen goed uitzicht voor de streamer.