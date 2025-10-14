Hopper en de Schat van Stekelbaard is nu te spelen op de Nintendo Switch

In april kon je op onze website lezen dat Hopper en de Schat van Stekelbaard naar Nintendo’s hybride console zou komen. Een exacte datum was op dat moment nog onbekend, maar inmiddels laat het spel niet langer meer op zich wachten. De game is namelijk vanaf vandaag te koop in de Nintendo eShop voor een bedrag van €29,99. Mocht je deze titel voor 21 oktober aanschaffen, dan betaal je 10% minder. Om dit spel te downloaden heb je 8,5 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. De game is ook beschikbaar op Steam, PlayStation 4 & 5 en Xbox Series S & X.

Hopper en de Schat van Stekelbaard, ook bekend als Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard, is een avontuurlijke 3D actie-platformer waarin je opzoek gaat naar een legendarische schat. Dit doe je als drie hoofdrolspelers: Hopper, Meg en Abe. Elk personage heeft elk zijn unieke vaardigheden die van pas komen bij de diverse uitdagingen. Verder loop je in dit spel door verschillende omgevingen, los je puzzels op en staan er natuurlijk platformuitdagingen op jou te wachten. Gaat het jou lukken om de zeven kristallen te vinden en het koninkrijk van de chaos te redden?

Wil je graag wat zien over deze game? Neem dan een kijkje naar onderstaande video met daarin wat gameplay en een kijkje achter de schermen!