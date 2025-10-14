Livestream voor Inazuma Eleven: Victory Road aangekondigd

Na ontzettend veel uitstel lijkt Inazuma Eleven: Victory Road binnenkort eindelijk uit te komen. Op 13 november 2025 zal het moment daar zijn. Vlak voor de release zal LEVEL-5 nog de speciale livestream INA-DAI houden. Deze zal op 21 oktober 2025 on 15.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Het zal op YouTube te volgen zijn via het kanaal van LEVEL-5. De stream zal alleen in het Japans zijn. Op een later moment zal de opname op YouTube worden gezet met Engelse ondertiteling.

Tijdens de stream zullen er meerdere elementen van de game aan bod komen. Het gaat om Story Mode, Chronicle Mode en Versus Mode. Daarmee lijkt het een goede blik te worden op wat de game te bieden zal hebben. Er zal zowel een Switch- als Switch 2-versie te koop zijn.

Ga jij naar de INA-DAI livestream van Inazuma Eleven: Victory Road kijken? Laat het ons weten in de reacties!