[Review] Just Dance 2026 Edition – Dansen met afleidingen op het scherm

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat er weer een nieuwe Just Dance is uitgekomen. Dankzij Ubisoft heb ik het spel al een kleine week kunnen spelen en in die tussentijd heb ik het flink op het dansen gezet. Vanaf vandaag is de game dan eindelijk voor iedereen te spelen die een Nintendo Switch of Switch 2 hebben. Er zitten alleen wel een paar haken en ogen aan. In deze review zul je lezen wat er precies aan de hand is en natuurlijk veel meer over Just Dance 2026 Edition.

Een uitleg voor de nieuwkomers

Net zoals de afgelopen jaren, begin ik de review ook nu weer uit te leggen wat Just Dance nou precies is. Mocht je de uitleg één van voorgaande jaren al gelezen hebben, dan kun je naar het volgende kopje gaan. Maar ja, er zullen toch nog steeds mensen zijn waarbij Just Dance 2026 Edition hun allereerste Just Dance-spel gaat zijn. Gelukkig geeft de titel van deze game al weg wat je moet doen, je moet namelijk gewoon dansen!

Het is goed om te weten dat jij als speler niet alle danspasjes zelf hoeft te bedenken. Je volgt immers de verschillende choreografieën van de coaches op het scherm. Dit kun je doen met een Joy-Con in je hand, maar je kunt evenals gebruikmaken van de Just Dance Controller-app. In die app is trouwens ook meteen de camera-controllermodus te vinden. Elke dans ondersteunt dit jaar deze manier van spelen en daardoor kun je ook met lege handen dansen.

Het volgen van de choreografieën is mogelijk door te kijken naar de coach op het scherm. Echter is het dan, zeker de eerste keer, vrij moeilijk om een goede score te halen omdat je dan regelmatig te laat bent met de danspasjes. Wat makkelijker is, is door regelmatig rechts onderaan het scherm te kijken. Hier zijn immers de zogenoemde pictogrammen te zien, die je steeds met een plaatje laten zien wat de volgende beweging gaat zijn. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is op het juiste moment deze beweging uit te voeren.

Uiteraard moet je wel je best doen als je een goede score wilt behalen. Bij elke move krijg je bovenaan het scherm te zien hoe goed je het doet door middel van de scooreffecten ‘ok’, ‘good’, ‘super’, perfect’ en zo nu en dan het speciale scooreffect ‘yeah’. Deze woorden zijn een indicatie voor de eindscore die je gaat krijgen. Als je het heel goed weet te doen, dan word je misschien wel een superstar of zelfs megastar genoemd. Als je bovenaan het scherm een rood kruisje te zien krijgt, betekent dit dat je een danspas hebt overgeslagen. Maar wees dan vooral niet getreurd, want ook dan kun je alsnog een hoge score halen.

Ga samen met Professor Gigavolt experimenten aan

Ik vind het goed van Ubisoft dat ze dit jaar een nieuwe manier van spelen hebben toegevoegd middels de Party-modus. In deze modus kan jij samen met vijf andere spelers samenwerken om Professor Gigavolt te helpen met zijn experimenten. In totaal zijn er drie moeilijkheidsgraden: makkelijk, gemiddeld en moeilijk. De bewegingen zullen dus op jouw niveau worden aangepast. Bovendien mogen de spelers evenals kiezen of ze tien, twintig of dertig minuten aan de ritmische wetenschap mee willen doen.

Maar hoe werkt dit experiment dan precies? Zoals altijd zet je ook nu weer de dansvloer op de kop, maar tussendoor zullen er verschillende afleidingen tevoorschijn komen. Zo moet je bijvoorbeeld uit het niets stoppen, klappen of schudden. Ook kan er bijvoorbeeld een krokodil het scherm blokkeren, veranderen de kleuren plotseling of komt er een wiskundige formule over de dansers heen. Dit alles gebeurt om ervoor te zorgen dat je afgeleid wordt en dat je het een stuk moeilijker krijgt.

Voor elke test krijg je een liedje voorgeschoteld. In mijn geval waren dit veel Just Dance+-nummers. Aangezien Just Dance 2026 Edition komt met een maand lang Just Dance+ en ik deze geactiveerd had, weet ik helaas niet of dit abonnement verplicht is voor deze modus. Het gaat echter wel om stukjes van dansjes en dus niet de volledige dans. Mogelijk heeft iedereen dus toegang tot Just Dance+-liedjes in de Party-modus, maar dat weet ik dus helaas niet. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen songs kan doen waar je toegang tot hebt. Als je eenmaal alle testen voltooid hebt, dan staat er een cadeautje op je te wachten. Denk vooral aan een paar achtergronden en personages die je kunt ontgrendelen.

Persoonlijk had ik niet verwacht dat ik dit een leuke toevoeging zou vinden, maar toch vind ik de Party-modus lekker verrassend. Spelers krijgen nu immers een extra uitdaging. Ik kan me voorstellen dat het met vrienden op een leuke manier chaotisch kan worden. Hoewel je liedjes ook een bepaald aantal keer kunt husselen, maak je via deze modus ook kennis met dansjes die je bijvoorbeeld nog nooit gedaan hebt. Al met al vind ik het een vermakelijke modus, welke ik niet altijd zal spelen, maar voor de afwisseling zeker welkom is.

Wil je dansen in een kringloopwinkel of in een grot? Dat kan!

Dit jaar kunnen we in Just Dance 2026 Edition weer aan de slag met 40 nieuwe nummers. Dat komt ditmaal neer op verschillende 48 dansen. Als ik ze allemaal op zou moeten noemen dan ben ik wel even bezig, maar mocht je graag alle previews willen zien, klik dan vooral hier. Wel vind ik het leuk om wat van mijn favoriete mappen te benoemen en daarom begin ik met de Reborn Version van Born to Be Alive. Deze dans is gemaakt met klei en bevat de stop-motion techniek. Voorgaande jaren was ik ook al erg te spreken over dit soort 3D-werelden, maar ik blijf het gewoon heel tof vinden.

APT. van ROSÉ & Bruno Mars Hung Up van Madonna

Verder is mij opgevallen dat de thematisering wat beter is dit jaar. Zo speelt de Sporty Version van Girls Just Want To Have Fun zich af in een kleedkamer van een sportschool. De coach van het lied Thrift Shop danst daarbij letterlijk in een kringloopwinkel en die van Prehistorock beweegt lekker in een grot. Ook het originele Ubisoft-lied Moonlight is ongelofelijk kleurrijk en de dans zelf is vrolijk, wat goed bij elkaar past. Als laatste wil ik nog de meest schattige map van dit jaar bespreken. Jonge kinderen moeten die haast wel fantastisch gaan vinden: de Bluey Medley van Bluey. Het is niet gek dat ik die serie nooit gezien heb, maar ik weet nu wel waarom kinderen Bluey zo geweldig vinden. Het is immers gewoonweg schattig en dat komt in dit spel ook echt naar voren.

Toch geen Switch 2-versie…

Eerlijk gezegd heb ik nooit last gehad van de lagere HD-resolutie van Just Dance-spellen op de Nintendo Switch. Toch ben ik door de Nintendo Switch 2 gewend hoe het is om scherpere games te kunnen spelen. Wellicht is dat dan ook de reden dat Just Dance dit jaar wat waziger oogte. Je vraag je vast af hoe dat kan op de Nintendo Switch 2. Dat komt namelijk omdat er alleen een Switch-versie beschikbaar is. Eerder leek het erop dat er een Switch 2-versie kwam. Die console stond namelijk op de officiële Just Dance 2026 Edition-productpagina. Helaas is dat niet het geval.

Counting Stars van OneRepublic All Star van Smash Mouth

Ubisoft zal waarschijnlijk alleen bedoeld hebben dat de nieuwste Just Dance evenals op Nintendo tweede hybride console speelbaar is. Dat is ook wel het geval, maar er is dus geen specifieke Switch 2-versie. Gelukkig is er toch een pluspuntje aan het spelen van Just Dance op de Nintendo Switch 2: het menu is namelijk een stukje vlotter. Beter iets dan niets, al hoop ik toch wel dat er ooit een (gratis) upgrade pack beschikbaar wordt gesteld of iets in die richting.