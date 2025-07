Hyrule Warriors: Age of Imprisonment trailer toont gameplay en originale sages

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment heeft een gloednieuwe trailer gekregen. De game die deze winter moet verschijnen wordt weer gemaakt door Koei Tecmo en moet de canon gebeurtenissen van de tijd van Sonia en Rauru vertellen. De trailer laat verschillende stukken gameplay zien zoals het vechten met de originele sages, Zelda, Rauru en zelfs gecombineerde aanvallen. Ook kunnen we een glimps werpen op het gezicht van de originele Gerudo Sage of Lightning. Dit is de eerste keer dat de Sages zonder masker voorbij komen.

Hoe de game verder moet spelen is wel nog onbekend. Zo is er nog niets bekend over eventuele extra features en mogelijkheden, hoeveel personages er speelbaar worden etc. Ook is het nog afwachten of ze de verhaallijn laten eindigen zoals die hoort te eindigen of weer een nieuwe tijdlijn maken zoals in Age of Calamity. Nintendo heeft beloofd binnenkort meer te onthullen.