Just Dance 2026 Edition verschijnt op 14 oktober

Tot vandaag was het nog maar even de vraag Ubisoft dit jaar een nieuwe Just Dance zou uitbrengen. Gelukkig is vandaag tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase de verlossende trailer naar buiten gekomen! Just Dance 2026 Edition verschijnt namelijk over tweeëneenhalve maand op dinsdag 14 oktober. Het is trouwens goed om te weten dat er vooralsnog alleen een Switch-versie is aangekondigd. Of de game ook in hogere resolutie beschikbaar wordt gesteld op de Nintendo Switch 2, is nog onduidelijk.

In Just Dance 2026 Edition dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere APT. van ROSÉ en Bruno Mars, All Star van Smash Mouth en Houdini van Dua Lipa. Nieuw dit jaar is het speltype Party, waarin je samen als team kun swingen.

Wil je deze titel graag in actie zien? Neem dan een kijkje naar onderstaande aankondigingstrailer!

Wil je graag de hele presentatie terugkijken? Dat kan via deze link!