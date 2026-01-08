I Am Future is nu te spelen op de Nintendo Switch

De cozy post-apocalyptische-survival-sim I Am Future is vandaag ook uitgekomen voor de Nintendo Switch. De game was al een tijdje te spelen op pc via Steam. Vanaf 8 augustus 2023 in Early Access, gevolgd door de volledige release op 13 november 2024. De reacties daar zijn heel positief. Dus hoe leuk dat nu ook Switch-eigenaren met de titel aan de slag kunnen. I Am Future is digitaal verkrijgbaar via de Nintendo eShop. En tot en met 18 januari zelfs met een 20% releasekorting, waardoor je geen €19,99 maar €15,99 betaalt.

Waar gaat I Am Future over?

In I Am Future krijgen spelers de mogelijkheid om hun eigen dakkamp te bouwen en te ontspannen na een catastrofale overstroming. Boeren, vissen, ontdekken, knutselen, koken – wat er nog over is van de wereld ligt aan jouw voeten. Spelers kunnen genieten van alle content die tijdens de ontwikkeling van I Am Future op pc is toegevoegd; van de eerste introductie in Steam Early Access tot de lancering van versie 1.0 eind 2024. Denk hierbij aan een robuuste verhaalmodus, uitgebreide opties voor het bouwen van bases, een complex weersysteem, het opbouwen van relaties met andere overlevenden en nog veel meer. Als games zoals Stardew Valley, DAVE THE DIVER en Coral Island je aanspreken, zul je je helemaal thuis voelen in I Am Future. Nog niet overtuigd? Bekijk dan de launchtrailer en wie weet komt I Am Future dan alsnog op je wensenlijstje te staan!