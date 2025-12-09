I Am Future komt naar de Nintendo Switch

De cozy post-apocalyptische-survival-sim I Am Future is al een tijdje te spelen op pc via Steam. De game verscheen daar voor het eerst in Early Access op 8 augustus 2023, gevolgd door de volledige release op 13 november 2024. De reacties op Steam zijn heel positief. Dus hoe leuk dat nu een jaar later bekend wordt gemaakt dat de titel ook naar o.a. de Nintendo Switch gaat komen! Uitgever tinyBuild en ontwikkelaar Mandragora laten weten dat we de game al op 8 januari 2026 mogen verwachten. I Am Future gaat dan digitaal via de Nintendo eShop te verkrijgen zijn voor $19,99 (in euro’s waarschijnlijk iets minder).

Wat mogen we van I Am Future verwachten?

In I Am Future krijgen spelers de mogelijkheid om hun eigen dakkamp te bouwen en te ontspannen na een catastrofale overstroming. Boeren, vissen, ontdekken, knutselen, koken – wat er nog over is van de wereld ligt aan jouw voeten. Spelers kunnen genieten van alle content die tijdens de ontwikkeling van I Am Future op pc is toegevoegd; van de eerste introductie in Steam Early Access tot de lancering van versie 1.0 eind 2024. Denk hierbij aan een robuuste verhaalmodus, uitgebreide opties voor het bouwen van bases, een complex weersysteem, het opbouwen van relaties met andere overlevenden en nog veel meer. Als games zoals Stardew Valley, DAVE THE DIVER en Coral Island je aanspreken, zul je je helemaal thuis voelen in I Am Future. Nog niet overtuigd? Bekijk dan onderstaande trailer en wie weet komt I Am Future dan alsnog op je wensenlijstje te staan!