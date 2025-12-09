Releasedatum en nieuwe trailers voor Death Howl

Begin dit jaar werd Death Howl voor pc aangekondigd en begin november lieten 11 Bit Studios en The Outer Zone weten dat de game ook naar de Nintendo Switch komt. Vandaag verschijnt de game al voor de pc via Steam. De release voor de Switch staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026, maar inmiddels is er een releasedatum: 19 februari 2026. Dan verschijnt de game zowel digitaal als fysiek. Met de onthulling van de exacte datum zijn er ook twee nieuwe trailers gedeeld: de pc-launchtrailer en een zogenaamde ’11 facts-trailer’. Deze laatstgenoemde video duurt zo’n vijf minuten. Daarin ontdek je 11 essentiële waarheden over de grimmige wereld van Death Howl.

In deze Soulslike deckbuilder ontrafel je het verhaal van Ro, een rouwende moeder. Ze doet er alles aan om haar zoon terug te laten keren uit de dood. Daarvoor moeten in spannende gevechten met zelfgemaakte kaarten geesten worden verslagen. Zal het Ro lukken om haar zoon terug te krijgen? Minimalistisch van presentatie, maar niet bang voor rauwe, aangrijpende thema’s, ontvouwt Death Howl zich als een metaforische reis door verdriet, overleving en acceptatie. Het is een jacht waarbij elke stap vooruit een prijs heeft – én elke vijand een studie vereist die een jager waardig is.

Staat Death Howl op jouw wensenlijstje?

Launchtrailer pc:

11 Facts-trailer: