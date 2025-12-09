Nieuwe releasedatum voor Despelote

In december vorig jaar werd aangekondigd dat Despelote naar de Nintendo Switch zou komen. Begin februari van dit jaar maakten ontwikkelaars Julián Cordero en Sebastián Valbuena samen met uitgever Panic bekend dat de game in mei 2025 zou moeten verschijnen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar de game heeft nu een nieuwe releasedatum. De release staat gepland voor 11 december in Noord-Amerika en Latijns-Amerika, Japan volgt op 18 december en Europa op 13 januari 2026. Ofwel, wij kunnen vanaf 13 januari deze titel in de Nintendo eShop aanschaffen voor $14,99 (in euro’s waarschijnlijk iets minder).

Despelote is een voetbalgame die gaat over de mensen die wonen in de Spaanse hoofdstad van Ecuador. Het zal je dan ook niks verbazen dat je de straten en parken van Quito verkent terwijl je aan het dribbelen, schieten en passen bent. Dit alles beleef je door de ogen en oren van de achtjarige Julián. Voel de verandering van de stad nu Ecuador dichter dan ooit bij kwalificatie voor het WK komt. Deze titel geeft een realistische kijk op voetballen en biedt een levendige wereld vol personages waarmee je gesprekken kunt voeren. De foto’s en geluiden uit dit spel zijn daadwerkelijk in Ecuador opgenomen om de speler een realistisch gevoel te geven.

Ben je benieuwd naar Despelote? Bekijk dan een nieuwe trailer hieronder!