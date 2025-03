I, Robot verschijnt op 17 april

Vorige maand kondigden uitgever Atari en ontwikkelaar Llamasoft een vernieuwde versie van I, Robot aan. Oorspronkelijk kwam deze arcade shoot-‘em-up in 1984 uit, maar is voor deze versie compleet opnieuw opgebouwd. De bedoeling van de game is om het alziende oog te ontwijken terwijl je een robot met een ossenkop bestuurt. Denk je dat het niet gekker kan? Nou, daar heeft Llamasoft een antwoord op. Het geheel is aangekleed met een verscheidenheid aan bonte kleuren en visueel is het over de top. Kijk vooral naar onderstaande trailer om een beeld te krijgen van de game.

Hoewel I, Robot pas recent is aangekondigd, is de release vlakbij. Middels onderstaande trailer is namelijk onthuld dat de game op 17 april 2025 al verschijnt in de Nintendo eShop. De game zal €14,99 gaan kosten. Mocht je nu al zeker weten dat je de game op release wilt spelen, dan kan je de game tot en met 16 april 2025 pre-orderen met 10% korting voor €13,49.

