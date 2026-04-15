Release Outbound uitgesteld naar volgende maand

Open wereld exploratiegame Outbound stond gepland voor een release op 23 april, volgende week dus. Maar Square Glade Games, de indie studio uit Groningen laat weten ‘de moeilijke beslissing te moeten nemen om de releasedatum uit te stellen. Dit vanwege een specifiek issue dat onmiddellijke aandacht vereist. Het ontwikkelteam benut de extra weken ‘voor de laatste afstemming en verfijning‘. Zoals te zien in de nieuwe gedeelde trailer en in onderstaande post op X komt Outbound nu op 14 mei naar o.a. de Switch en Switch 2.

Als tegemoetkoming voor dit uitstel bevestigt de studio dat de gratis demoversie langer beschikbaar blijft, namelijk tot 12 mei. Laten we dit als een positieve keerzijde beschouwen. Mocht je nog een voorproefje willen krijgen, klik dan hier voor de Switch-demo en hier voor de Switch 2-demo. Liever iets later aan de slag met een robuuste game dan eerder met een versie die geplaagd wordt door bugs. Nietwaar?

Waar gaat Outbound over?

Outbound speelt zich af in utopische wereld in de toekomst, waarin jij een saaie kantoorbaan hebt. Op een dag besluit je dat je daar genoeg van hebt. Je gaat op pad met de camper, op zoek naar avontuur! Verken een prachtige wereld terwijl je op zoek gaat naar voorwerpen waarmee je het huis van je dromen kunt bouwen. Bovenop je camper kun je namelijk met modulaire onderdelen een compleet huis bouwen. Een perfect gezellige plek om koffie te drinken of een complete moestuin met alles erop en eraan: met een klik op de knop klapt het in zodat je verder op avontuur kan. Gebruik de kracht van de zon, wind en water om je elektrische camper van stroom te voorzien. Verken een diverse wereld met vele verhalen, speciale plekken en meer. En het mooie, dit hoef je niet alleen te doen. Tot op vier spelers kunnen het samen spelen.

Na een succesvolle Kickstarter en een aankondiging voor beide platformen van Nintendo, werd afgelopen december ook een fysieke release aangekondigd. Over een paar weken kunnen we dan daadwerkelijk aan de slag met dit avontuur!