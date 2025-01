Ys Memoire: The Oath in Felghana is vanaf nu te spelen op de Switch

Ys Memoire: The Oath in Felghana is vanaf nu te spelen op...

We hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar dat wachten is nu eindelijk voorbij. Ys Memoire: The Oath in Felghana is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console. Om dat te vieren is er natuurlijk een releasetrailer verschenen, welke je onderaan dit artikel kun bekijken. Het spel gaat voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank, al is de game ook fysiek te koop.

Ys Memoire: The Oath in Felghana is een remaster van de klassieke RPG Ys III: Wanderers from Ys. Het zal je dan ook niks verbazen dat je opnieuw de old-school actie RPG-gevechten gaat beleven. Verder zijn er in dit Ys Memoire-spel extra moeilijkheidsopties toegevoegd en zijn er quality-of-life-verbeteringen aanwezig. Zoals een echte heruitgave betaamt is het visueel natuurlijk lekker opgepoetst en heeft ook de soundtrack opnieuw het daglicht gezien! Mocht je dit allemaal net iets té verfrissend vinden, dan kun je ook overschakelen naar de klassieke versie.