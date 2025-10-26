Ila: A Frosty Glide is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

First Break Labs en Magic Rain Studios hebben deze week Ila: A Frosty Glide uitgebracht voor de Nintendo Switch, en om dat te vieren is er een gloednieuwe launchtrailer verschenen.

In deze avontuur platformer speel je als Ila, een jonge heks in opleiding wiens geliefde kat Coco op mysterieuze wijze is verdwenen. Vastbesloten om hem terug te vinden, trekt ze eropuit op haar magische skatebroom een vliegende mix tussen een skateboard en een bezem. Terwijl je over een betoverend, met sneeuw bedekt eiland zweeft, ontdek je verborgen verhalen, verzamel je waardevolle voorwerpen en verbeter je je vliegkunsten. De wereld van Ila: A Frosty Glide draait om de vrijheid van beweging en het plezier van vliegen. Je kunt het eiland op je eigen tempo verkennen, geheimen ontdekken en genieten van het uitzicht vanaf hoge bergtoppen. Daarnaast kun je Ila’s uiterlijk aanpassen met verschillende outfits, hoeden, capes en skatebrooms die je vindt of koopt in de magische winkel.

Ben jij klaar om de geheimen te ontdekken? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!