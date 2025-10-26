The Binding of Isaac: Repentance+ en Order Up onderweg naar Nintendo Switch 2

Amazon heeft per ongeluk te vroeg verklapt dat The Binding of Isaac: Repentance+ en Order Up naar de Nintendo Switch 2 komen. Het lijken de eerste titels van uitgever Nicalis voor het nieuwe systeem te worden. Een officiële aankondiging is er nog niet, maar die zal vast niet lang meer op zich laten wachten.

Nintendo fans kennen beide games waarschijnlijk al. The Binding of Isaac: Repentance+ is de ultieme versie van de populaire roguelike, inclusief alle uitbreidingen, honderden verbeteringen en voor het eerst online co-op voor maximaal vier spelers. Perfect dus om samen met vrienden de duistere kerkers te trotseren en opnieuw de strijd aan te gaan met Mom. Ook Order Up maakt een comeback. Deze luchtige kookgame, ooit een favoriet op de Wii, laat je opnieuw aan de slag gaan als chef-kok. Bak, snijd en serveer gerechten zo snel mogelijk om je klanten tevreden te houden en werk je op van een simpel eettentje tot een sterrenrestaurant.

