Sugardew Island is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

We hebben er met z’n alle ongeveer een jaar op moeten wachten, maar vandaag is het eindelijk zover. Sugardew Island is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console! Dit is echter wel alleen het geval voor mensen die hun digitale collectie willen uitbreiden. Over precies een week kun je immers pas de fysieke versie bemachtigen, welke overigens ook iets duurder is. De digitale versie van de game is gelukkig dus al wel verkrijgbaar en gaat over de toonbank voor een bedrag van €16,99, al krijg je tot en met 28 maart 15% korting op jouw aankoop.

Sugardew Island is een knus boerderijspel waarin je jouw eigen winkeltje mag beheren. Uiteraard wil je allerlei goederen verkopen en daarom verbouw je gewassen, verzorg je jouw dieren en verzamel je bouwmateriaal. Daarbij is het ook van groot belang dat je de Harmony Tree uiteindelijk zal genezen zodat je het eiland groter kan maken. Daarbij kun je ook nog eens jouw huis en gereedschap verbeteren en de bewoners blij maken met jouw eigen voorwerpen. Gaat het jou lukken om je winkel een groot succes te laten worden?

Ben je benieuwd geworden naar Sugardew Island? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!