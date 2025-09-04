Soundtrack van Hollow Knight Silksong is nu verkrijgbaar op Bandcamp

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de langverwachte indie game Hollow Knight Silksong gisteren is verschenen. De game brak gisteren tenslotte alle digitale game winkels toen die eenmaal te downloaden was. Buiten een prachtige artstijl en een uitstekend combat systeem heeft Silksong ook een hele lekkere soundtrack. Deze soundtrack is nu in zijn geheel te beluisteren op bandcamp waar je hem tevens ook kunt kopen. De soundtrack is daar digitaal te koop tegen een bedrag van 10,30 euro. Ben je groot fan van de muziek en wil je de makers steunen, dan is vandaag het perfecte moment. Het is namelijk Bandcamp Friday, wat betekent dat Bandcamp afziet van hun deel van de opbrengst en alle inkomsten rechtstreeks naar de muzikanten gaan.

