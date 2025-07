Japanse overzichtstrailer STORY OF SEASONS: Grand Bazaar nu te bekijken

De release van STORY OF SEASONS: Grand Bazaar komt alsmaar dichterbij, al duurt het nog meer dan anderhalve maand voordat het spel uitkomt. Toch hield dat het Japanse YouTube-kanaal van Marvelous niet tegen nu alvast een overzichtstrailer te uploaden. Het zal je dan ook niks verbazen dat velen van ons de ruim 5 minuut durende video niet zullen verstaan. Toch doen beelden ook een hoop en zien we onder andere het dorp voorbijkomen, het menu, de boerderij en natuurlijk ook de winkel voorbijkomen. Diverse personages mochten uiteraard ook niet ontbreken. De game zal vanaf 27 augustus te koop zijn op zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2. De normale uitgave van de Switch-versie zal over de toonbank gaan voor een bedrag van €49,99 en de Switch 2-versie kost 10 euro meer.

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar speelt zich af in een knus plaatsje in een vallei, genaamd Zephyr Town. Dit dropje, waar de wind altijd waait, begin jij jouw gloednieuwe leven! Het spel belooft een diepgaande landbouw-levenssimulatie te zijn die barst van activiteiten. Zo is het onder andere mogelijk om voor je gewassen en dieren te zorgen. De producten die jij zelf hebt verzamelt kun je vervolgens verkopen tijdens de wekelijkse dorpsbazaar.