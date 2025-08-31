[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 36

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Star Wars Outlaws – Gold Edition [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99– 4 september

Beleef het Star Wars universum als nooit tevoren! In Outlaws speel je als Kay Vess, een jonge outlaw die haar eigen pad zoekt in een sterrenstelsel dat wordt beheerst door misdaad en chaos. Samen met haar trouwe metgezel Nix reist ze van drukke steden en duistere cantina’s tot uitgestrekte woestijnlandschappen. Of je nu kiest voor blastergevechten, sluiproutes of handige afleidingen: elke missie biedt meerdere mogelijkheden. Je reputatie speelt een belangrijke rol en verandert op basis van jouw keuzes. Neem opdrachten aan van verschillende criminele syndicaten, steel waardevolle goederen en navigeer door gevaarlijke situaties—te voet én vanuit je ruimteschip, de Trailblazer.

Hollow Knight: Silksong

Prijs in de Nintendo eShop: ??? – 4 september

De clownsneuzen mogen af, want het is eindelijk zover. Hollow Knight Silksong verschijnt op de Nintendo Switch. Het is het vervolg op de 2017 indiehit Hollow Knight, en werd origineel aangekondigd in 2019. In de tussentijd verschenen er een paar trailers, maar informatie over een releasedatum was schaars. Maar nu zijn we eindelijk daar! In Silksong speel je Hornet, de dodelijke jager uit deel één. Om onbekende redenen wordt ze gevangen genomen en naar een vreemd koninkrijk gebracht, waar geregeerd wordt door silk en song! Vecht met machtige vijanden en los eeuwenoude mysteries op terwijl je op een epische reis gaat die je naar de top van het koninkrijk zal brengen. Wij mochten de game al even proberen, lees hier of het de hype waar maakt!

Daemon X Machina: Titanic Scorn [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99– 5 september

Deamon X Machina: Titanic Scorn is de knallende nieuwe editie van Daemon X Machina, en belooft een episch sci-fi avontuur te worden. Net als in het eerste deel ben jij de piloot van je eigen mecha, welke je volledig kunt aanpassen. Duik in het gevecht en ontketen een hele reeks aan aanvallen die bij jouw speelstijl passen. Ga volledig op in supersnelle, bloedstollende gevechten over land of in de lucht terwijl je een dodelijke wereld verkent. Versla je vijanden en verzamel hun wapens en uitrusting, waarmee jij je pak weer kan verbeteren. Verbeter je vaardigheden en vergroot je mogelijkheden op het slagveld. Zet je daarnaast schrap voor een intens duister sci-fi-verhaal waarin je het alleen of met twee andere online spelers tegen titanische bazen opneemt

Wat verder verschijnt in de week van 1 tot en met 7 september

1 september – Zweistein in Elfland

1 september – Bad Cheese

3 september – The Nameless City

3 september – Fit and Fry: Organized Chef

3 september – Overpowered 1: Mars Infestation

3 september – Farming Collection [Bundle]

4 september – Ledends BMX

4 september – Dark Deity II

4 september – Fling to the Finish

4 september – Above Snakes

4 september – Adventure of Samsara

4 september – Splatterbot

4 september – Yatzi 2

4 september – Mandragora: Whispers of the Witch Tree

4 september – Mandragora: Whispers of the Witch Tree – Deluxe Edition

4 september – Candylands Journey

4 september – Souno’s Curse

4 september – Korean Drone Flying Tour Bussodamak

4 september – Zumba Soccer Marble League

4 september – Boulder Dash – 40th anniversary

4 september – Camper Van: Make it Home

4 september – EGGCONSOLE ‘Lord Monarch’ PC-9801

4 september – Reel it! Ocean Fishing

4 september – Dragon Ruins

4 september – Dogs Organized Neatly

4 september – Focus and Find Stereogram Training

4 september – Brain Workout! Jellyfish Puzzle

4 september – Pogo Stadium

5 september – Everybody’s Golf – Hot Shots

5 september – Shuten Order

5 september – Cronos: The New Dawn

5 september – Spy Guy: The Circus Mission

5 september – Sky of Destruction

5 september – Psycho Dream

5 september – Soulbind: Tales of the Underworld

5 september – Puzzle Book – Horizon Edition

B5 september – all Blast – Space Edition

5 september – Gold grove

5 september – City Takeover – Wild Edition

