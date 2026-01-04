[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 2

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

SnapCat: Mia’s Cozy Adventure

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99 – 6 januari

In dit Cozy avontuur staan onze spinnende fluffy viervoeters centraal. Speel als Mia en ontdek diverse eilanden terwijl je katten aait, je deze heerlijk relaxt op de foto zet voor je kat-alogus en ze daarna een schattige naam geeft. Geen vijanden, geen tijdsdruk, geen lastige platforming – gewoon lekker rustig rondzwerven over de pittoreske eilandjes. De kabbelende, rustige soundtrack maakt het helemaal af. In totaal zijn er 17 eilanden om te verkennen, dus dat is een flinke dosis coziness om 2026 mee te beginnen! Kun jij alle snoezige katten vinden?

Fairy Tale Dungeons

Prijs in de Nintendo eShop: €13,79 – 7 januari

Fairy Tale: Dungeons is een deck-building roguelike game waarin je magische kaarten met elkaar combineert om je vijanden te slim af te zijn. De personages waar je mee speelt hebben verschillende vaardigheden en skills, en verkennen kerkers met een gelimiteerd aantal stappen. Het doel is om de diepste lagen van de kerker te bereiken met het deck dat je langzaam maar zeker opbouwt.

Het verhaal draait om Natsu en Happy, die op een dag een vreemde deur vinden die zich plotseling onder hun guild bevind. Hierin vinden ze een uitgebreide kerker welke al hun krachten wegneemt. Zonder een manier om zich te verdedigen zitten ze hier opgesloten, tot er een Exceed genaamd Labi verschijnt. Deze verteld over zijn vermiste vriend, waarna ze met zijn allen proberen de diepste lagen van de kerker te bereiken.

I am Future: Cozy Apocalypse Survival

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 8 januari

in I Am Future: Cozy Apocalypse Survival heeft er een catastrofale ramp plaatsgevonden, een overstroming die iedereen heeft weggevaagd. Jij bent de laatste mens, maar dat betekent niet dat je het moeilijk moet hebben… in I AM Future is je apocalypse survival ervaring vooral een relaxte. Bouw een knusse basis op een verlaten dak, decoreer en maak het zo gezellig als je zelf wilt. Unlock nieuwe gebouwen en meubels, leg elektrische netwerken aan waarmee je een heel team aan robot-handlangers oplaad… want dat jij de enige mens bent betekent niet dat je alleen moet zijn! Ontdek de wereld en doe wat je hartje begeert… bouwen, onderzoeken, farming, fishing en meer… de wereld is letterlijk van jou!

Wat verder verschijnt in de week van 5 tot en met 11 januari

5 januari – Ramy’s Great Adventure I & II REMAKE

5 januari – Geo IQ World Master

5 januari – Gray War Conflict

5 januari – Clothing Store Simulator

6 januari – Construction Sim : City and Road Simulator

7 januari – GridZ Keeper

8 januari – Zumba Marble Candy Crush

8 januari – Hero Seekers

8 januari – Mist

8 januari – Lalulu Island Survival

8 januari – Pin Strike 2

8 januari – Hidden Cats in Istanbul

8 januari – Owlen and the Spirits of the Past

8 januari – Tile Jong

9 januari – Urban Flow – Chaos Control

9 januari – Cooking Arena – World Tour Edition

9 januari – Jelly & Toast

9 januari – Pool & Snooker Fever – 2 in 1 Bundle

9 januari – Go Kart Island

9 januari – AAA Games Ultimate Collection

10 januari – Moto Rush GT – Night Chase

10 januari – Bowling Fever: Road to 360

10 januari – Eradicator Genesis

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.