Joy-Con 2 krijgt nieuwe kleuren met Light Purple (L) en Light Green (R)

Het heeft eventjes geduurd, maar Nintendo brengt volgende maand wat kleurvariatie naar de Joy-Con 2. Nu het aanbod in Japan wat gestabiliseerd is, is er wat meer ruimte voor variaties. De vorige generatie Joy-Con had over de jaren heen vele verschillende versies gekregen. Zowel met andere kleuren als speciale prints er op.

De eerste nieuwe kleuren is een set van een licht paarse Joy-Con 2 voor de linker Joy-Con 2 en een licht groene voor de rechter Joy-Con 2. Ook voor deze versie heeft Nintendo nog gekozen om de kleuren subtiel te verwerken rondom de sticks en de aansluiting naar de Switch 2. Deze nieuwe set aan kleuren moet op 12 februari verschijnen in de winkels.