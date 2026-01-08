Release puzzel-platformer Kejora voor de Switch uitgesteld naar volgende week

Net als Cozy Caravan wordt ook de release van Kejora met een week uitgesteld. Deze handgetekende puzzel-platformer zou eigenlijk vandaag uitkomen voor verschillende platformen waaronder de Nintendo Switch. Maar ontwikkelaar Berangin Creative laat weten dat de Switch-release is uitgesteld naar volgende week donderdag 15 januari. Voor wie de oorspronkelijke aankondiging gemist heeft vind je onderaan de releasedatumtrailer. Die geeft een goede indruk van wat we van Kejora mogen verwachten. In het spel ga je namelijk op zoek naar de oorzaak van een mysterieuze tijdslus.

Je speelt als het jonge meisje Kejora. Zij gaat samen met twee vrienden op reis om de oorsprong van de mysterieuze tijdslus te ontdekken. Deze tijdslus teistert het dorp waar zij wonen. Onder het ogenschijnlijk vredige dorp schuilt een mysterie, onbekend bij de inwoners die er hun dagelijkse leven leiden. Nadat Kejora en haar vrienden in een nabijgelegen bos oog in oog komen te staan ​​met een gigantisch angstaanjagend monster, worden ze gedwongen het avontuur aan te gaan. Om hun dorp te redden zullen ze mysterieuze grotten en verlaten gebouwen moeten verkennen. Kejora kenmerkt zich door een handgetekende artstijl en omgevingsgerichte platformpuzzels. Benut vooral ook de unieke vaardigheden van haar twee vrienden en help Kejora zo bij haar ontdekkingstocht en avontuur.

Is Kejora een game voor jou?