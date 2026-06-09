Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton aangekondigd voor later dit jaar

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton is een gloednieuwe multiplayer titel van de makers van Vampire Survivors. De game speelt zich af in de bekende wereld van Jujutsu Kaiisen en laat je als speler het opnemen tegen hordes aan vervloekte geesten en rivaliserende spelers. Door de geesten te verslaan kun je sterker worden en de rest overmeesteren. Degene die als laatste overblijft is de winnaar. De game moet dit jaar naar Switch 2, PS5, Xbox en pc komen.