Uitgever Red Dunes Games en ontwikkelaar Joe Yu hebben Katuba’s Poacher aangekondigd voor de Nintendo Switch. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Het spel is een kleurrijke arcade-actiegame waarin je als stroper op jacht gaat naar Sharp, een schattig roze wezentje met een hoge bounty op zijn hoofd. Wat een simpele klus lijkt, verandert al snel in een gevaarlijke missie, want bounty hunters worden ingehuurd om jou op te jagen. De game valt meteen op door zijn handgetekende cartoonstijl, die doet denken aan een tekenfilm. Elk gevecht voelt als een live jazzconcert: de achtergronden veranderen mee met de muziek en elke aanval en transformatie sluit perfect aan op de beat. Katuba’s Poacher combineert strakke actie met een speelse ritmische twist en biedt zowel solo als in lokale co-op een unieke ervaring.

Ben jij klaar om de jacht op Katuba te overleven? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!