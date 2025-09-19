Towa and the Guardians of the Sacred Tree nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Bandai Namco en ontwikkelaar Brownies hebben vandaag Towa and the Guardians of the Sacred Tree uitgebracht op Nintendo Switch. Om de lancering te vieren is er een nieuwe trailer gedeeld met nieuwe gameplay.

In deze roguelite-actiegame kruip je in de huid van Towa, priesteres van Shinju, die samen met acht partners de strijd aangaat tegen de duistere krachten van Magatsu. Elke beschermer heeft eigen vaardigheden en wapens, waardoor er veel variatie in de gevechten zit. Tijdens je avontuur verken je kleurrijke landschappen, doorkruis je kerkers en smid je krachtige zwaarden. Naast de actie speelt ook het dorp een belangrijke rol. Shinju Village groeit en verandert door de tijd heen, en door relaties op te bouwen met bewoners ontdek je nieuwe verhalen en mogelijkheden.

Ga jij met Towa op reis om de heilige boom te beschermen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!