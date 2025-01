Ken je de Switch 2-trailer al uit je hoofd? Vergeet dan deze parels niet

De afgelopen dagen hebben volledig in het teken van de Switch 2 gestaan. Niet gek, want onze nieuwsgierigheid werd al maandenlang gevoed door allerlei geruchten. En donderdag was het eindelijk zover: de Switch 2 werd aangekondigd in een flitsende nieuwe trailer! Maar hoewel het veelbelovend oogt, mogen we natuurlijk Nintendo’s andere creaties niet vergeten. En daar helpt IGN een handje bij.

In onderstaande video zijn reclames voor al Nintendo’s consoles gecombineerd in één video. Denk aan de NES-reclame waar R.O.B. als een soort buitenaards wezen uit een tv komt, de trippy GameCube-video (wat gebeurde daar in hemelsnaam?) of de Nintendo 3DS-commercial waar zelfs de top van Nintendo niet veilig blijft voor de krachten van de dubbelschermige handheld. Welke console roept bij jou nou echt nostalgie op? We hebben waarschijnlijk nog een aantal maanden voor we los kunnen met de Switch 2, dus wellicht is dit het perfecte moment om even terug te keren!