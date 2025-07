Puzzelgame Teraslide verschijnt deze week voor de Nintendo Switch

Uitgever Ratalaika Games heeft de komst van puzzelgame Teraslide aangekondigd. De game met het sneeuwvosje Tulock in de hoofdrol is vanaf 25 juli beschikbaar in de Nintendo eShop. Teraslide gaat alleen digitaal te koop zijn en kost €4,99.

Als speler probeer je Tulock door de verschillende levels van de puzzels te helpen. Alle puzzels zijn gebaseerd op beweging op een hexagonaal raster. Probeer vallen te ontwijken en vind het juiste pas naar de laatste hexagon. De game heeft meer dan 100 levels die toenemen in moeilijkheidsgraad. Mocht je onverhoopt vast komen te zitten dan biedt de game je hulp om verder te komen. Mocht je juist door de levels vliegen en denken ‘hoezo moeilijk?’, dan is er extra uitdaging mogelijk in de vorm van optionele uitdagingen. Ben je nieuwsgierig naar hoe de game er uitziet? Bekijk dan onderstaande trailer om te zien of Teraslide iets voor jou is!

Ga jij deze puzzeluitdaging aan? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!