Probeer DRAGON BALL FighterZ vanaf morgen gratis uit met Games op Proef

Deze ochtend heeft Nintendo Nederland laten weten dat Nintendo Switch Online-leden morgen zonder extra kosten aan de slag kunnen gaan met DRAGON BALL FighterZ. Normaal gesproken gaat het vechtspel voor een bedrag van €59,99 over de toonbank, maar is vanaf donderdag 13 november dus volledig gratis te spelen. Als je morgenochtend om 10 uur meteen al van het spel wilt proeven, dan is het slim om nu alvast de game te downloaden. Dit kun je doen via deze link of via de Nintendo eShop via de Games op Proef-downloadknop. De proefperiode eindigt op 19 november om 23:59 uur.

De Switch-versie van DRAGON BALL FighterZ bevat een paar unieke functies. Zo is het spel natuurlijk overal te spelen en is er simpele bediening aanwezig waardoor je een enkele Joy-Con-controller kan gebruiken. Tevens is er een offline Party Match-modus aanwezig, waarmee je met maximaal zes spelers kunt vechten. Ook mag je een soepele speelervaring verwachten dankzij de 60 frames per seconde die deze titel biedt.