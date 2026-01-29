Kijk hem hier vanaf 15:00: de Tomodachi Life: Living the Dream Direct

Vanmiddag om 15:00 is er weer een gloednieuwe Nintendo Direct. Ditmaal is het weer gefocust op een enkele game. Ditmaal gaat het om de aankomende game Tomodachi Life: Living the Dream. De Direct moet ongeveer 20 minuten gaan duren, maar de exacte onderdelen zijn niet bekend, maar het is waarschijnlijk wel de laatste grote lading aan nieuwe informatie voor de game uitkomt komend voorjaar. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe game mechanics en een releasedatum.

Tomodachi Life: Living the Dream is de tweede game in de franchise, de eerste game verscheen zo’n 12 jaar geleden voor de 3DS en was daarop één van de bestverkochte titels.