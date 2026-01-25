[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 5

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Dispatch [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €28,99 – 29 januari

Dispatch verscheen enkele maanden geleden op de PC en PS5. en is sindsdien een ongekend succes. Mensen prijzen het verhaal en de keuzes van deze strategische actie-avonturen game, en vanaf deze week zullen we dit ook op de Switch en Switch 2 kunnen ervaren. In de game kruip je in de huid van het personage Robert Robertson. Hij staat ook bekend als Mecha Man, een man van wiens metalen outfit is vernietigd door zijn aartsvijand. Omdat Robert het superheldenleventje niet achter wilt laten, neemt hij een baan aan als dispatcher. Daarom ben je in dit spel verantwoordelijk voor het coördineren van een stelletje ex-schurken. Dit verhaal belooft aardig wat humor te bevatten, al zul je ook strategisch moeten nadenken.

The Perfect Pencil

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 29 januari

The Perfect Pencil is een surreële actie platformer welke een verhaal verteld over persoonlijke ontwikkeling en de psychologie achter angst. Jij speelt in de game als John, welke op een dag wakker wordt in een handgetekende wereld. Hij zal zijn weg terug moeten vinden maar komt daardoor oog in oog te staan met verschrikkingen waar je haren recht van overeind gaan staan. Gelukkig heeft John een aantal unieke vaardigheden waardoor hij dingen in deze wereld kan zien die andere niet kunnen. Maak keuzes welke je een persoonlijk pad laten wandelen tussen licht en duisternis. Maar let op. Deze wereld symboliseert alle vreemde elementen van het menselijke psyche. Niet alles is even logisch, en zeker niet alles is wat het op het eerste gezicht lijkt…

Everwarder

Prijs in de Nintendo eShop: €8,99 – 29 januari

Everwarder is een roguelite, maar met een twist. Bij roguelites gaat het meestal om telkens een run doen, zo laat mogelijk het loodje leggen, en daarna opnieuw beginnen met nieuw verkregen meer vaardigheden. Everwarder voegt hier een extra dosis strategie aan toe. Het is het klassieke verhaal: licht versus duisternis. Je moet jezelf verdedigen tegen vijandere troepen, maar daar kun je het hele procedureel gegenereerde level voor gebruiken. Het is dus niet een statisch verdedigingslinie die je in stand moet houden. De situatie verandert dan ook voortdurend, dus je moet alert blijven. Wees niet te langzaam, maar let ook op dat je niet juist te snel gaat! Ter ondersteuning van jouw verdedigingsstrategie heb je neonkristallen tot je beschikking.

Wat verder verschijnt in de week van 26 januari tot en met 1 februari

27 januari – Astro Party EX

28 januari – Maid of Salvation

28 januari – Century of Anticipation

28 januari – Dusk Index: GION

28 januari – Quick Whiskers

28 januari – Heroes Battle Awakening

29 januari – Grid Legends – Deluxe Edition [Switch 2]

29 januari – Run for Money: Hunter VS Runner! Which Side Will You Win

29 januari – Majotori

29 januari – Card Quest

29 januari – Countless Army

29 januari – Chrono Ark – Deluxe Edition

29 januari – The Rite of Lilium

29 januari – Simpli Casa

29 januari – Celestial Ascend

29 januari – Escape game: The Museum of Memories

29 januari – Nyan Nyan nyan nyan nyan

29 januari – Offroad Rally Racing

29 januari – EGGCONSOLE ‘Wonderland of Carbuncle’ MSX2

29 januari – Habitat Shapes

29 januari – Crosak Play-Dough Age

29 januari – Room 09

30 januari – Moto Rush GT – Essential Edition

30 januari – S.N.I.P.E.R. Huter Scope – Hero’s Edition

30 januari – Nickelodeon Splat Pack

30 januari – Our Burial Dolls Remastered

30 januari – Diver Catch & Cook Simulator

30 januari – Toree’s 3D Platforming Collection

30 januari – Petmagotchi

30 januari – Jigsaw Realms: Nature

30 januari – 4 in 1 Sports Bundle Vol.2

30 januari – Clover Cove

