Kijk mee: Eerste gameplay van Lost in Random: The Eternal Die

Lost in Random: The Eternal Die verschijnt volgende week, maar nu kun je alvast een half uur aan gameplay bekijken van de Nintendo Switch-versie. In deze nieuwe game duik je opnieuw in de bijzondere wereld van Random, dit keer in de huid van koningin Aleksandra.

In The Eternal Die draait alles om snelle actie gecombineerd met slimme keuzes. Je gebruikt kaarten, elementaire relieken en natuurlijk je trouwe dobbelsteen Fortune om gevechten in jouw voordeel te laten kantelen. Elke worp kan het verschil maken tussen winst of verlies – letterlijk. Tijdens je avontuur verken je vier unieke gebieden vol vijanden, geheimen en bizarre situaties. Je verzamelt wapens, ontdekt krachtige upgrades, en zelfs na je dood keer je terug naar het heiligdom om sterker dan ooit opnieuw te beginnen. Met meer dan 100 relieken, 15 speciale kaarten, vier volledig upgradebare wapens en meer dan 700 soorten vijanden belooft het een avontuurlijke rit te worden. De game heeft ook meerdere eindes en een sfeervolle gotische stijl die je misschien doet denken aan een Tim Burton-film.

Benieuwd hoe dat eruitziet op de Switch? Bekijk dan hieronder de eerste gameplaybeelden en laat je mening weten in de reacties!