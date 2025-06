Monster Crown heeft een grote update gekregen

Monster Crown heeft deze week een flinke update gekregen op de Nintendo Switch, met als grootste nieuwtje: de “Red King”-update. Deze brengt een hoop nieuwe dingen naar de game, zoals een compleet nieuwe regio, verse monsters en allerlei verbeteringen onder de motorkap.

Spelers kunnen nu op avontuur in Dino Land, een gloednieuw gebied vol mysterieuze monsters en een heleboel geheimen. Ook is er een extra verhaalmissie toegevoegd: Mark’s Quest, die je helemaal gratis kunt spelen. Verder is de game technisch flink opgepoetst. Het gevechtssysteem en de statistieken zijn opnieuw aangepakt, waardoor alles soepeler en eerlijker aanvoelt. Ook het botsingssysteem is verbeterd – geen monsters meer die ineens vastzitten of op rare plekken verschijnen. De menu’s werken beter, de monsters reageren net wat fijner in de wereld, en zelfs de status-effecten zijn duidelijker geworden. Een aantal visuele aanpassingen maken het geheel net wat frisser, en enkele hardnekkige bugs zijn eindelijk opgelost. Let op: de online functies zijn uit de game gehaald. De focus ligt nu helemaal op de singleplayer.

Heb jij Dino Land al ontdekt? Laat het weten in de reacties!